Meja sneženja bo danes sprva nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov, popoldne pa se bo začela spuščati. Popoldne bo najprej začelo snežiti v alpskih dolinah in ponekod na Koroškem. Drugod pa meteorologi sneženje pričakujejo šele zvečer in v noči na četrtek.

Potem ko je bilo že minulo noč marsikje precej vetrovno, bo tudi ohladitev spremljal okrepljen severni veter, ki bo izrazitejši zlasti pod Karavankami. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja, ki bo v sunkih do četrtka zjutraj lahko dosegala hitrosti od 100 do 120 kilometrov na uro. Zaradi pričakovane močnejše burje je Agencija RS za okolje (Arso) za danes zvečer in ponoči izdala oranžno opozorilo.

Vremenske razmere se bodo nato v četrtek zjutraj hitro umirjale. Sneženje bo ponehalo, prav tako bo precej oslabela tudi burja. Po prehodu fronte bo nad naše kraje prišel hladnejši in bolj suh zrak, temperaturne razmere pa bodo bolj običajne za ta letni čas, kot so bile v preteklih dneh, so še navedli na Arsu.