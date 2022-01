»To je zasmehovanje smrti naših sinov in najhujša žalitev,« so se na podelitev viteškega naslova (nič več obstoječega) britanskega imperija nekdanjemu laburističnemu premierju Tonyju Blairu (1997–2007) odzvale matere britanskih vojakov, ki so padli v afganistanski in iraški vojni, v katero je Blair Britanijo po mnenju številnih kritikov uslužno povedel na zahtevo tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega. V invazijo na Irak jo je povedel tudi na podlagi zavajanja parlamenta in javnosti o kasneje nikoli najdenem orožju za množično uničevanje tedanjega iraškega diktatorja Sadama Huseina. Proti iraški vojni so že v času, ko se je zelo očitno kuhala, v Londonu potekale največje demonstracije v zgodovini, ki se jih je udeležilo več kot milijon ljudi. Mnogi Blairovi kritiki zaradi vsega tega že leta trdijo, da je vojni zločinec, ki bi mu morali soditi na mednarodnem sodišču za vojne zločine. Pobudniki peticije, pod katero se zelo hitro nabirajo podpisi, trdijo, da si Blair ne zasluži nobenega odlikovanja, še najmanj kraljičinega.

Pobudnik peticije je angleški igralec Angus Scott, ki je imel manjšo vlogo v prvi sezoni Netlixove televizijske nanizanke Krona o britanski kraljevi družini. Pravi, da je bil zgrožen, ko je slišal, da bo Blair vitez, in se je »odločil nekaj narediti«. Verjetno pa ima prav, ko ocenjuje, da s peticijo ne bo dosegel, da bi si Buckinghamska palača premislila, saj bi si z odvzemom naziva povzročila še večjo škodo kot samo podelitvijo prestižnega naslova.

Sprejet v najbolj plemeniti red

Se je pa mnogim podpisnikom peticije zamerila prav kraljica Elizabeta II., saj je Blaira imenovala ona, ne pa vlada. Slednja sicer konec leta sestavi seznam vitezov in drugih odlikovancev in ga predlaga kraljici, ta pa ga mora potrditi. Vendar kraljica Blaira ni razglasila samo za viteza, ampak za člana najvišjega, najstarejšega in najbolj plemenitega viteškega reda Garter, ki ga je leta 1348 ustanovil angleški kralj Edvard III. To je tretje najvišje britansko odlikovanje po Viktorijinem križu za junaštvo proti sovražniku v vojni in Jurijevem križu za nevojna junaštva. Člani tega reda so samo monarh, valižanski princ (prestolonaslednik) in še največ 24 dosmrtnih vitezov in dam, ki jih imenuje monarh. Zadnji britanski premier, ki ga je kraljica imenovala v najvišji viteški red, je bil konservativni premier John Major (1990–1997). Prvi premierki Margaret Thatcher (1979–1990) ni namenila te časti, je pa potrdila njen naslov baronice, za katerega jo je predlagal njen naslednik Major.

Široko nasprotovanje Blairovemu imenovanju pa priča tudi o tem, da Britanci do njega niso kritični le zaradi iraške in afganistanske vojne, ampak tudi zaradi njegovega glasnega in jasnega nasprotovanja brexitu, v najnovejšem času pa še zaradi ostre kritike nasprotnikov cepljenja proti covidu-19. Pred nekaj dnevi je Blair dejal, da niso (gre za devet odstotkov Otočanov) samo neodgovorni ljudje, ampak neodgovorni idioti.