Šrauf za s seboj

‘Nikomur ni mar za nas, obravnavajo nas kot živali. Eden od naših sojetnikov je zdaj v psihiatrični bolnišnici v Idriji in se tam počuti veliko bolje, kot se je počutil tukaj.« Takšno sporočilo je pred novim letom prišlo iz policijskega centra za tujce v Postojni. V centru so zaprti migranti, ki jim je namenjena deportacija, in prosilci za azil, ki jim je azilni sistem odredil omejitev gibanja. Razlogi za to so pogosto nezakoniti in jih rešetk odreši sodišče. Nekateri med njimi pa pravi azil najdejo šele v – umobolnici.