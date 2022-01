Janša sklical vse poslance, ki mu omogočajo vladanje

Predsednik vlade Janez Janša prihodnji petek, 14. januarja, organizira shod koalicijskih poslancev strank SDS, NSi in SMC, vabljeni pa so tudi poslanci SNS, DeSUS in narodnih skupnosti. Pogovarjali naj bi se o projektih do izteka mandata in o tem, katere zakone je še mogoče sprejeti v DZ.