Laura Samani, filmska režiserka: Poimenujemo tisto, kar ljubimo

Italijanska režiserka Laura Samani je s prvencem Telesce (Piccolo corpo, 2021) stkala nenavadno močne podobe, ki ljudsko izročilo na način magičnega realizma prepletajo z intimno zgodbo mlade ženske: Agata je rodila mrtvega otroka. V začetku 20. stoletja še velja, da nekrščeni za večno ostanejo v predpeklu. Agata se temu upre in odpravi na dolgo pot čez neizprosno furlansko pokrajino. Njen cilj je svetišče, ki naj bi mrtvorojenim omogočilo en sam vdih – tako jih lahko krstijo in njihove duše odrešijo večnega tavanja. Film je doživel premiero na Tednu kritike v Cannesu, na Festivalu slovenskega filma je osvojil vesni za najboljšo manjšinsko koprodukcijo in fotografijo, na 32. Liffu pa je kot najboljši prvenec prejel nagrado svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI. Film bo 19. januarja premierno predvajan v ljubljanskem Kinodvoru.