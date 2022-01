V zadnjem dnevu so potrdili še 218.724 okužb, umrlo je 48 covidnih bolnikov.

Čeprav število okužb hitro raste, pa število sprejetih bolnikov v bolnišnice še ni blizu vrhuncem prejšnjih valov, čeprav že opažajo porast hospitalizacij.

Britanski premier Boris Johnson je danes pozval državljane, naj gredo po poživitveni odmerek. Na intenzivnih oddelkih je namreč 90 odstotkov bolnikov necepljenih, je dodal.

Prepričan je sicer, da je precepljenost v državi visoka, zato tudi ne pričakuje dodatnih omejitev v Angliji. Priznava pa, da so pred njimi naporni tedni in da bodo zaradi odsotnosti zaposlenih nekatere storitve delovale omejeno, poroča britanski BBC.

Je pa premier danes napovedal dostop do dnevnega testiranja za nujne delavce v kritičnih panogah, kot so predelava hrane, promet in mejni nadzor.