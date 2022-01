Nepreslišano: Prim. Janez Remškar, dr. med.

Tistim, ki se zavzemajo za javno zdravstvo, naj povem, da je to prav! In še enkrat, takega zdravstva pri nas ni. Že dolgo imamo le državno zdravstvo. Država – beri politika – odloča o vsem, tudi o stvareh, za katere ni pristojna. Pri tem pa ni sposobna poskrbeti niti za mrežo ambulant na primarni ravni in predpisati jasnih pogojev za obstoj bolnišničnih oddelkov na sekundarni ravni. To bi bila njena osnovna naloga. Omenjena dejstva so sorazmerno lahko rešljivi izzivi v primerjavi z drugimi, kot so financiranje, organizacija dela in zavarovalništvo. Da bi razumeli, o čem pišem, moram zapisati, da se v Evropi v zadnjih dveh desetletjih na področju zdravstva dogaja velika tranzicija. Zakaj? Zaradi potreb ob staranju prebivalstva, potreb po tektonskih spremembah zaradi napredka medicine in medicinske tehnologije, drugačne funkcionalnosti stavb, potreb po drugačnem financiranju in upravljanju. Pri nas pa… nič od reforme, niti malega »r« ne! Prišli smo tako daleč, da že uporaba besede reforma deluje odbijajoče. Vprašajmo se, zakaj, in odgovorimo na to vprašanje. Morda bomo potem našli pot naprej. Delo