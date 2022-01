Po prvem delu priprav v Zrečah od 26. do 30. decembra lani in zmagi na prvi prijateljski tekmi proti Hrvaški v Celju s 33:26 v Celju se je slovenska reprezentanca po skoraj tridnevnem novoletnem premoru znova zbrala v nedeljo, 2. januarja. Med 18 igralci, ki so opravili prvi del priprav, je bila žalostna novica ta, da se je moral posloviti Tadej Kljun, član portugalske Benfice, ki si je proti Hrvatom na svojem reprezentančnem debiju pri padcu zlomil kost v roki. A vesela je bila, da so se reprezentanci pridružili tudi trije igralci, ki so imeli v svojih klubih pred prazniki še obveznosti v nemški ligi (Miha Zarabec, Urh Kastelic in Urban Lesjak), a za novo slabo novico je poskrbel Lesjak, ki je prišel v domovino okužen s koronavirusom.

Ob nedeljskem prihodu v tradicionalno reprezentančno bazo v Zrečah je preventivno testiranje z dvema hitrima antigenskima testoma obakrat pokazalo, da je 31-letni vratar Hannovra pozitiven, zato so ga takoj umaknili v izolacijo (osamitev), okužbo pa je nato potrdil tudi test PCR. Lesjak bo moral verjetno izpustiti celotne reprezentančne priprave, ki se končajo 11. januarja, vprašljiv je tudi njegov odhod dva dni kasneje na EP. Selektorju Ljubomirju Vranješu, ki sta mu pred dvema dnevoma pretekli že dve leti od premierne tekme na slovenski klopi (3. januarja 2019 v Slovenj Gradcu na pripravljalni tekmi s Severno Makedonijo) so za nadaljevanje priprav in uvodni del tekmovanja zdaj ostali le trije vratarji: Urh Kastelic, Jože Baznik in Aljaž Panjtar. Zanimivo bo videti, ali bo Vranješ na Madžarsko odpeljal le sprva načrtovana dva čuvaja mreže ali pa kar vse tri.

»Tudi če se ekipi na pripravah pridružimo nekoliko kasneje, je za nas vratarje nekoliko lažje. V klubskem dresu sem igral tudi še po božiču, zato sem ostal v tekmovalnem ritmu. Zdaj se bo treba znova privaditi na sicer že znane obraze,« po petih treningih drugega dela in pred obračunoma s sicer povprečnimi Italijani pravi 25-letni vratar Urh Kastelic. Kar 202 centimetra visoki član nemškega kluba Göppingen, ki je v tamkajšnji ligi trenutno na visokem šestem mestu, se zaveda, da je do začetka evropskega prvenstva dokaj malo časa: »Na zadnjih treningih in dveh pripravljalnih tekmah z Italijani moramo še dodatno izboljšati igro v obrambi, na kateri je bil poudarek že v prvem delu priprav. Upam in želim si, da bi na prvenstvu blesteli tudi v obrambi, kajti to bi potem olajšalo tudi delo vratarjem.«