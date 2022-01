Osrednja vest iz slovenskega tabora je, da bo danes v Zagrebu (prva proga ob 15.30, druga ob 18.40) prvič v tej sezoni na slalomu nastopil Štefan Hadalin. Vrhničan je zaradi poškodbe hrbta izpustil prvi dve preizkušnji v Val d'Iseru in Madonni di Campiglio. Kako uspešna bo vrnitev najboljšega slovenskega slalomista, je nemogoče napovedati, saj je imel težave tudi v zadnjem obdobju, ko je ob starem koledarskem letu zapustil pripravljalno bazo v Obdachu in šel na pregled z magnetno resonanco. Ta je pokazala hernijo diskusa, s katero živi že več let, drugih novih težav ne.

Slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah, ki jo poleg strokovnega vodstva sestavljata še glavna igralca Štefan Hadalin in Žan Kranjec, je v Zagreb pripotovala včeraj popoldan. Dopoldan je opravila še slalomski trening v Sankt Michaelu v Lungauu, ki je na drugi strani slovenskim rekreativnim smučarjem bolj znanega Katschberga. Po besedah glavnega trenerja Klemna Berganta zadnje dni starega koledarskega leta niso opravili treninga v Zagrebu, saj mehka proga ni omogočala kakovostne vadbe, zato so se odpravili v Avstrijo. Pred tem je Hadalin z Rokom Šalejem treniral v Kranjski Gori in Trbižu, Kranjec pa je tekmoval na tekmah svetovnega pokala.

Ker je Kranjec osvojil slalomske točke v Val d'Iseru, je Sloveniji priboril dodatno kvoto na tekmah svetovnega pokala, ki pa bo začela veljati šele v Wengnu, zato bo imela Slovenija tudi konec tega tedna v Adelbodnu le dva slalomista. »Trenutni slalomski položaj v naši reprezentanci je precej nejasen. Verjamem, da bo kmalu več znano. Preteklost rezultatov v Zagrebu ni na naši strani. Imeli smo nekaj dobrih voženj, a jih še nikoli nismo združili v celoto,« je pred tekmo razlagal Klemen Bergant. Glede na to, da je proga na Sljemenu precej mehka in da je vremenska napoved slaba (dopoldan naj bi padal dež, popoldan sneg), bržčas čaka tekmovalce z visokimi startnimi številkami pravi rodeo.

Lanski slalom v Zagrebu je presenetljivo dobil Nemec Linus Strasser, ki je prehitel avstrijsko trojico Manuel Feller, Marco Schwarz in Michael Matt. V letošnji sezoni sta na prvih dveh preizkušnjah zbrala največ točk Norvežan Sebastian Foss - Solevaag in Šved Kristoffer Jakobsen. Oba se morata za boljši zbir predvsem zahvaliti Clementu Noëlu. Francoz je bil v Madonni di Campiglio na pragu prepričljive zmage, s katero bi v tej sezoni ohranil status neporaženega slalomista, a je odstopil tik pred koncem preizkušnje. Od Slovencev je bil lani Hadalin 16.