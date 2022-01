Če začnemo z ukrepi proti širejnju covida-19, vse, tudi mednarodne statistike kažejo, da smo po številu okuženih in umrlih v samem svetovnem vrhu, čeprav je Janša leta 2019 v zrak spuščal vojaške avione, češ da smo kot prva država na svetu premagali covid.

V zadnjem času se najpogosteje slišijo samohvale vlade, kako uspešni smo na gospodarskem področju, da smo celo v samem vrhu v Evropi in svetu. Ko pa pogledamo te rezultate tudi s strokovne plati s strani relevantnih analitikov in statističnih podatkov, je slika precej drugačna.

Če povzamemo izjave enega najbolj relevantnih ekonomskih analitikov Velimirja Boleta z ekonomskega inštituta EIPF: po njegovih besedah je bil leta 2019 javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji slabši le od desetih odstotkov držav območja z evrom, medtem ko je bil leta 2020 slabši kar od 80 odstotkov držav območja z evrom. Slovenska gospodarska rast je sicer hitrejša od povprečja območja z evrom, vendar pri več kot dvakrat večjem povečanju relativnega dolga širše države glede na evrsko območje, še ugotavlja Bole.

Posledice javnofinančnih potez v letih 2020 in 2021 bodo dolgosežno negativno in drastično zmanjšale dolgoročni finančni potencial države – še dodatno, če bo sprejeta predvidena davčna reforma, je pri povzemanju Boletove študije izpostavila Mladina.

Današnje gospodarsko gibanje v Sloveniji temelji na podobnih vzvodih kot v prvi Janševi vladi (2004–2008), to je na zadolževanju oziroma na tuji akumulaciji. Vsi se še dobro spomnimo, kako je leta 2009 Slovenija padla v globoko recesijo in imela devetodstotno negativno rast, čeprav je Janša še leta 2008 vehementno razlagal, da Sloveniji ne grozi nobena ekonomska kriza. Tudi danes se gospodarstvo in potrošnjo napihuje z navidezno zastonjskim denarjem, vendar račun vsekakor sledi. Tudi danes Janša razlaga, da nam ne grozi nobena ekonomska kriza, temveč samo pot navzgor, čeprav analize kažejo nekaj drugega.

Janša in njegovi priskledniki zavajajo tudi, kako veliko so postorili za upokojence in socialno šibke. V resnici gre za razdeljevanje denarja brez pokritja. Kdo bo to povrnil in kako, se njega ne tiče, ker on takrat ne bo več na oblasti. Prav je, da se pomaga socialno šibkim, vendar mora to biti storjeno na pregleden način. Na primer pokojninski dodatki se delijo kar iz pokojninske blagajne, čeprav le-ti ne slonijo na vplačanih prispevkih. Edino pravilno bi bilo, da bi se takšni socialni dodatki delili iz za to namenjenega fonda pri ministrstvu za delo, socialo in družino. S tem se tudi ruši pokojninski sistem, ki temelji na zavarovalniškem principu, kolikor si vplačal, toliko dobiš. Zato bo mlada generacija izgubila motiv za vplačevanje pokojninskih prispevkov, ker ta vlada ruši temelje pokojninskega sistema.

Vlada se tudi hvali, kako zelo so povišali pokojnine. V resnici je stvar ravno nasprotna, če se držimo pokojninskega zakona. Tako je bila redna uskladitev januarja 2021 izvedena kar po zakonu o proračunu in ne zpiz-2, in sicer v višini 2,5 odstotka. Pravilna bi bila uskladitev za 3,5 odstotka, če upoštevamo rast bruto plač in življenjskih stroškov. Tudi izredna uskladitev zaradi desetletnega varčevanja na upokojencih je bila prenizka. Tako do lanskega leta ostaja zaostali dolg države do upokojencev kar 3,5 odstotka.

Pri predvideni letošnji uskladitvi pokojnin vlada spet manipulira z abotnim podatkom Statističnega urada Slovenije, da naj bi bila lanska rast življenjskih stroškov samo 1,9 odstotka. Človeka pri tem pograbi jeza in se vpraša, kje je meja zavajanj in laži te oblasti.

Gorazd Cuznar, Črnomelj