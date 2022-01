Mislim svoje mesto: Srečno novo leto

Naj za začetek priznam, da že kar nekaj časa ne verjamem več v dedka Mraza ali Božička. A očitno imam veliko srečo, saj mi kljub temu vsako leto prineseta darila. In to ne samo pod domače drevesce, pogosto jih puščata celo pri sorodnikih in prijateljih.