Celovško sodišče je 45-letnega Avstrijca zaradi večkratnih spolnih zlorab osmih otrok obsodilo na najvišjo možno kazen 15 let zapora. Na zatožni klopi se je znašel še 25-letnik iz Nemčije, a so sodni proces proti obema že na začetku ločili, ker je bil njegov odvetnik pozitiven na testu na novi koronavirus.

Na zahtevo tožilstva bodo danes obsojenega 45-letnika poslali v zavod za duševno bolne kršitelje zakona. Zoper višino kazni je 45-letnik že napovedal pritožbo, zato sodba še ni pravnomočna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Oba moška sta obtožena posilstev, hudih spolnih zlorab mladoletnikov in zlorabe avtoritete.

Najhujši obseg zlorab doslej

Sodnik, ki je predsedoval sodnemu senatu, je ob obrazložitvi sodbe dejal, da sodnikom doslej ni znano, da bi se na avstrijskem Koroškem kdaj zgodile spolne zlorabe v takšnem obsegu. »Obtoženi je skozi leta razvil sistematičen, ciljno usmerjen pristop. S sedem- do desetletniki je zgradil zaupljiv odnos in ga nato izkoristil. Šlo je za ponižujoča dejanja, sadističen pristop, ki ga otroci ne bodo pozabili do konca življenja,« je še dejal sodnik. Dodal je, da zaradi vseh oteževalnih okoliščin sodišče ni moglo drugače, kot da je izreklo najvišjo možno kazen.

Obsojeni 45-letnik je bil zaradi spolnih zlorab otrok v preteklosti že dvakrat obsojen. Ponovno se je začelo leta 2011, pet let po zadnji obsodbi.

Dvojico obtoženih so aretirali pred približno letom dni. Svoja kazniva dejanja sta snemala in fotografirala ter razdeljevala posnetke v posebnih skupinah. Tako so jima preiskovalci sploh prišli na sled. Posnetke so našli pri 28-letnem glavnem storilcu obsežnih zlorab v nemškem Münstru, ki je bil lani poleti obsojen na 14 let zapora.