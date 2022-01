Kot je v današnji izjavi dejal vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani Roman Jerala, cepiva proti covidu-19 prilagajajo predvsem proizvajalci mRNK cepiv, ki jih je mogoče prilagoditi hitreje. Svoje vektorsko cepivo naj bi po nekaterih podatkih prilagajalo tudi podjetje AstraZeneca, je dodal.

Nemčija je že naročila 80 milijonov odmerkov na omikron prilagojenega cepiva proizvajalca Pfizer/Biontech, je konec decembra povedal nemški minister za zdravje Karl Lauterbach. Napovedal je, da bodo cepiva predvidoma prejeli v aprilu ali maju.

Po besedah Jerale se že porajajo vprašanja, kako bodo cepljeni z omikronu prilagojenimi cepivi zaščiteni pred okužbo z različico delta. Po podatkih iz Južne Afrike se je predhodno cepljenim ob okužbi z različico omikron povečalo tudi število protiteles, ki ščitijo pred različico delta, je pojasnil. »Verjetno bo v uporabi kombinacija cepiv proti omikronu in proti izvorni različici,« je napovedal.

Današnji skok števila okužb je bil po njegovih besedah pričakovan. »In sicer glede na to, da smo videli, kako raste omikron povsod po svetu, in glede na to, da so bila organizirana silvestrovanja, čeprav je strokovna skupina za covid-19 menila, da to ni priporočljivo,« je pojasnil. Po njegovi oceni sicer obstaja velika verjetnost, da je različica omikron v Sloveniji že prevladujoča.

Kot je spomnil, različni podatki kažejo, da pri okužbi z različico omikron bolnišnično zdravljenje potrebuje manjše število ljudi v primerjavi z različico delta. »Ampak glede na to, da je okuženih lahko ne le enkrat, pač pa desetkrat več, se to preslika v veliko obremenitev zdravstvenega sistema,« je pojasnil. Ob tem svari, da je v številnih državah število hospitaliziranih covidnih bolnikov preseglo številke iz prejšnjih valov epidemije.

Ob tem pa se je treba zavedati, da v Sloveniji novega vala epidemije ne bomo pričakali s praznimi kapacitetami covidnih oddelkov. Po podatkih vlade danes v bolnišnicah zdravijo 531 covidnih bolnikov, od tega 162 na intenzivni negi.