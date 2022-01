Francoske oblasti uradno številke okuženih še niso objavile, je pa minister v razpravi v parlamentu dejal, da številka danes ne bo veliko manjša od 300.000.

Gre za posledico zelo nalezljive različice omikron. Ta se je v Franciji začela hitro širiti konec minulega leta.

Francoska vlada načrtuje, da bo potrdilo o cepljenju še ta mesec nadomestilo dosedanje covidno potrdilo. Dostop do restavracij, kulturnih in športnih prireditev ter sredstev javnega prevoza na dolge proge bodo tako imeli le še cepljeni in prebolevniki, ne pa več tudi testirani.

Minister Veran je danes še pojasnil, da so velike številke tudi posledica obsežnega testiranja. Tako so v prejšnjem tednu testirali osem milijonov ljudi. Delež okuženih med testiranimi sicer že presega 15 odstotkov, kar je blizu rekordnim deležem iz jeseni 2020.

Članek na to temo so nato prejšnji teden objavili na spletni strani medRxiv, namenjeni brezplačni distribuciji še neobjavljenih elektronskih besedil s področja medicine, kliničnih raziskav in sorodnih zdravstvenih ved.

Potrdili kar 46 različnih mutacij

Kot pišejo, so v svoji analizi potrdili kar 46 različnih mutacij, ki jih drugje po svetu doslej niso zaznali, od tega polovico na t. i. proteinu S. Prav mutacije na tem bodičastem proteinu, s pomočjo katerega koronavirus prodre v celice in se razmnožuje, so bistvene za učinkovitost cepiv proti covidu-19.

Z novo različico B.1.640.2, ki ji po imenu inštituta pravijo tudi IHU, se je potrjeno okužilo najmanj 12 ljudi na jugovzhodu Francije, na območju Marseilla. Prvi oz. indeksni primer je bila odrasla oseba, polno cepljena proti covidu-19, ki je bila pozitivna na testiranju po vrnitvi iz Kameruna.

Njen vzorec so poslali v sekvenciranje, s katerim v Franciji sistematično spremljajo koronavirusne različice, pri čemer so odkrili atipično kombinacijo treh mutacij na proteinu S. Med njimi je mutacija E484K, zaradi katere bi lahko bila različica odpornejša na obstoječa cepiva, in pa mutacija N501Y, zaradi katere bi utegnila biti bolj nalezljiva.

A o novi različici IHU je doslej znanega malo in nikakor še ni jasno, ali je nevarna in ali se bo razširila. Strokovnjaki ob njenem odkritju zaenkrat predvsem izpostavljajo, da to potrjuje velik pomen genomskega opredeljevanja oziroma sekvenciranja, saj je razvoj novih različic virusa sars-cov-2 izredno hiter in nepredvidljiv.

Francoskega odkritja zaenkrat tudi še ni vzela pod drobnogled Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) oziroma se še ni uvrstilo med različice, ki jih ta spremlja.