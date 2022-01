Zdravilo ofatumumab je popolnoma humano monoklonsko protitelo, ki je usmerjeno proti limfocitom B. Registrirano je za bolnike z aktivno multiplo sklerozo z zagoni, to so tisti bolniki, ki so imeli vsaj en zagon v zadnjem letu ali znake aktivnosti bolezni na magnetni resonanci glave.

Kot je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Uroš Rot, je ofatumumab visoko učinkovito zdravilo. Prednost pred ostalimi celičnimi zdravili, ki delujejo proti limfocitom B pa je to, da gre popolnoma human pripravek, zaradi česar pričakujejo nekoliko manj preobčutljivostnih reakcij in razvoja protiteles proti učinkovini, ki lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila.

Prednost je tudi v načinu zdravljenja. Novo zdravilo se aplicira s podkožno injekcijo na štiri tedne, zaradi česar niso potrebni obiski dnevne bolnišnice, kot je bilo treba pri intravenski terapiji ostalih celičnih zdravil, ki delujejo proti limfocitom B, kot sta rituksimab in okrelizumab.

Zdravilo ofatumumab je primerno za bolnike, ki še niso zdravljeni, in tiste, ki že prejemajo katero od terapij, ki pa ni dovolj učinkovita. Med približno 3000 bolniki z multiplo sklerozo v Sloveniji jih ima približno 60 odstotkov bolezen z zagoni. Med njimi so kandidati za zdravljenje z ofatumumabom, ki jih je realno pri nas nekaj 100.