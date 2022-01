V poročilu je navedeno, da so policisti na podlagi preiskav aretirali 137 oseb, proti 1400 osumljencem pa so vložili obtožnice. Blokirali so približno 2500 od 29.000 preiskanih spletnih strani, saj so vsebovale slike spolne zlorabe otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je poročala tudi o povečanem številu primerov izsiljevanja z intimnimi fotografijami in maščevalne pornografije. Storilci svoje žrtve izsiljujejo z grožnjo, da bodo objavili njihove gole fotografije, ali pa iz maščevanja objavijo fotografije nekdanjega partnerja.

Po podatkih preiskovalcev je policija v letu 2021 obravnavala 500 takih primerov in izdala obtožnice za približno 1400 oseb.