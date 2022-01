Lastniki trgovin so sicer tej potezi talibanov ugovarjali, ker da so lutke v izložbah običajne v vseh muslimanskih državah in da se uporabljajo le za prikaz oblačil za prodajo. Poudarjali so tudi, da so za vsako lutko plačali od 80 in 120 dolarjev. A vseeno niso uspeli prepričati talibanov, ki pri obglavljenju lutk vztrajajo.

Talibani so že uvedli obsežne omejitve za večino javnega življenja. Pred kratkim so voznikom naročili, naj v svojih vozilih ne predvajajo glasbe in ne sprejemajo potnic, če te ne nosijo hidžaba. Zaprli so tudi večino srednjih šol za dekleta. Novi predpisi veljajo tudi za moške, saj jim je talibanska verska policija naročila, naj si puščajo brado.