Po besedah koordinatorice Lekšanove na vstopni točki danes beležijo dvojno število naročenih na odvzem brisa za PCR-test na koronavirus v primerjavi s prejšnjim tednom. Po zadnjih podatkih je bilo okoli 13. ure na bris v današnjem dnevu naročenih 1490 oseb, končna številka bo najverjetneje še višja.

Trenutno še zmorejo zagotoviti odvzem brisa v roku 24 ur od klica posameznika. "Vendar je to odvisno tudi od tega, če osebo naroča osebni zdravnik," je pojasnila. Tudi rezultate testa osebe prejmejo v roku 24 ur.

Na vprašanje, če ZD Ljubljana načrtuje dodatno vstopno točko oz. povečanje kapacitet obstoječe, je odgovorila, da usklajevanja še potekajo. Če bi povečali kapaciteto obstoječe vstopne točke, bi s tem povzročili gnečo okoli Centra Stožice in na ljubljanski obvoznici, je opozorila.

Povečanje kapacitet bi moralo biti po njeni oceni usklajeno tudi z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo (IMI), ki brise po odvzemu analizira. "Tudi oni ne morajo delati več, kot je človeško zmožno," je opomnila.

Osebe, ki nimajo vozila, lahko na testiranje pridejo tudi s kolesom ali peš. Lekšanova sicer priznava, da je vstopna točka trenutno slabo označena, saj zaradi zastojev v dobavi materiala na talne oznake še čakajo.

Odziv ljudi je po njenih besedah različen. Nekateri se zaposlenim zahvalijo za njihovo delo, drugi so do njih nestrpni. "Nas nadirajo, nam tudi povejo, da nismo mi krivi, ampak poslušamo pa vseeno. Ni nam vseeno, tudi če nismo krivi, si vzamemo k srcu," je poudarila.

Kot je pojasnila, več kot polovica oseb, ki se pripeljejo na testiranje, v svojih avtomobilih sedi brez zaščitnih mask na obrazu. Številni si jih kljub opozorilu zaposlenih nočejo nadeti. Prihaja pa tudi do primerov, ko ob naročenem na bris v avtomobilu brez mask sedijo še družinski člani oziroma druge osebe.

Naročene zaposleni na vstopni točki opozarjajo tudi, naj ugašajo svoja vozila, saj je garaža, kjer se nahaja točka, zaprt prostor. Tudi ta opozorila po besedah vodje koordinatorjev številni preslišijo.

Pojasnila je še, da številni na vstopno točko prihajajo nenaročeni. Takim nato razložijo, kako naj se naročijo. "Če so ljudje pozitivni doma, naj v miru počakajo v izolaciji, da se naročijo prek osebnega zdravnika ali preko telefonskih številk, ki so objavljene na spletni strani ZD Ljubljana," svetuje.

Vstopna točka med delovniki sicer deluje od 7. do 17. ure, med vikendi pa v dopoldanskem času. Delajo tudi za praznike, 1. januarja so bris tako odvzeli 400 osebam. Po besedah Lekšanove na dan dela štiri do šest zaposlenih, ki odvzemajo brise, vse skupaj pa 16 zaposlenih.

Ob tem že beležijo izpad nekaj zaposlenih zaradi pospešenega širjenja okužb s koronavirusom. Ker zaposleni delajo na različnih deloviščih, je nemogoče oceniti, če so se okužili pri odvzemanju brisov, ob tem poudarja Lekšetova.