Prodaja, ki je bila napovedana avgusta, sodi v sklop prizadevanj Rolls-Royca, da s prodajo sredstev iztrži vsaj dve milijardi funtov (2,39 milijardi evrov) in prevetri finance skupine.

Podjetje Bergen Engines po vsem svetu zaposluje več kot 900 ljudi in je lani ustvarilo približno 200 milijonov evrov prihodkov. Podjetje Langley Holdings pa po svetu zaposluje okoli 4600 ljudi, glavne dejavnosti pa opravlja v Nemčiji, Italiji, Franciji in Veliki Britaniji. Prisoten je tudi v ZDA.

Novi lastniki bodo Bergen vodili kot samostojno podjetje.

Pred tem se je za prevzem Bergena zanimala ruska skupina TMH, a je marca lani posel blokirala norveška vlada.

Iz družbe Rolls-Royce so minuli mesec sporočili, da so na dobri poti odprodaje sredstev, skupna vrednost že napovedanih poslov pa znaša približno dve milijardi funtov. Prvi mož Rolls-Royca Warren East si želi okrepiti oslabljeno bilanco podjetja, z izdajo novih dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev pa je zaenkrat zbral več kot pet milijard funtov.

East je uvedel tudi obsežen program zmanjševanja stroškov, zaradi katerega bo po vsem svetu ukinjenih 9000 delovnih mest. Pandemija covida-19 je močno udarila po poslovanju družbe Rolls-Royce, ki je leto 2020 končala s štiri milijarde funtov globoko izgubo, še navaja dpa.