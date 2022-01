Oblasti na letališčih v Washingtonu in Baltimoru so med opoldansko snežno nevihto odredile začasno prizemljitev letal. Zaradi snega pa je bil v svojem letalu Air Force One v oporišču Andrews blizu Washingtona ujet tudi predsednik Biden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni Američani so se po božičnih in novoletnih praznikih zaman trudili vrniti domov, saj je bilo zaradi slabega vremena in kadrovskega primanjkljaja odpovedanih na tisoče letov. Po podatkih spletne strani za spremljanje poletov FlightAware je bilo v ponedeljek, prvi delovni dan leta 2022, do večera po vsem svetu odpovedanih več kot 4900 letov, od tega 3173 letov v, iz ali znotraj ZDA.

Za kadrovske težave letalskih družb je delno kriv tudi porast okužb z novim koronavirusom med člani letalskih posadk.