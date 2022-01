Dnevno število potrjenih okužb je v ZDA tako prvič od začetka pandemije covida-19 preseglo milijon. Prejšnji rekord je bil zabeležen 30. decembra, ko so v državi v enem dnevu zabeležili skoraj 600.000 novih okužb. V ponedeljek so v ZDA zabeležili tudi 1688 smrti covidnih bolnikov.

Po ocenah Centra za nadzor na nalezljivimi boleznimi (CDC) je bila različica omikron, ki velja za posebej nalezljivo, do konca decembra odgovorna za več kot 58 odstotkov vseh zabeleženih okužb v državi. Število zabeleženih hospitalizacij okuženih oseb se je nazadnje zmanjšalo v tednu, ki se je končal 25. decembra, vendar se bo po napovedih CDC v prihodnjih tednih spet znatno povečalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glavni svetovalec ameriškega predsednika za covid-19 Anthony Fauci je v nedeljo dejal, da ZDA sredi širjenja različice omikron doživljajo »skoraj navpično rast« primerov okužb z novim koronavirusom, a vrh tokratnega vala je morebiti oddaljen le nekaj tednov.

V državi s približno 330 milijoni prebivalcev se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo več kot 56 milijonov ljudi, več kot 827.000 pa jih je umrlo. Po podatkih CDC je v celoti cepljenih 62 odstotkov prebivalcev, več kot 33 odstotkov pa jih je do zdaj prejelo poživitveni odmerek.

Dodala je, da je beseda flurona sestavljanka besed gripa in korona in da je letos pričakovati, da bodo potrdili več tovrstnih primerov.

»Glede na to, da imamo multipleksne PCR-teste za okužbo z novim koronavirusom, ki so hkrati občutljivi tudi na virus gripe, je možno, da odkrijemo oba virusa, kar se je prvič zgodilo pri testiranju mlajše bolnice. Danes izvajajo tipizacijski test, ki ga bomo nato poslali na Hrvaški zavod za javno zdravje, ki je referenčni center za respiratorne bolezni«, je pojasnila vodja oddelka za klinično mikrobiologijo na zavodu dr. Andrije Štamparja Jasmina Vraneš.

Na Hrvaškem so potrdil prvi primer flurone. Mlajša bolnica v Zagrebu ima tako covid-19 kot gripo tipa A, tako imenovano prašičjo gripo podtipa virusa H3N2. Hrvaški strokovnjaki so že poudarili, da tisti, ki so cepljeni proti gripi, ne bodo zboleli zaradi flurone, ker je podtip virusa H3N2 v sezonskem cepivu proti gripi.

V Nemčiji ponovno skokovita rast okužb z novim koronavirusom

V Nemčiji so danes ponovno zabeležili skokovito rast okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so v Nemčiji potrdili 30.561 novih okužb. Pred tednom dni so jih potrdili približno 21.080. Hkrati je v zadnjih 24 urah umrlo še 356 covidnih bolnikov. Sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev je davi po podatkih Inštituta Roberta Kocha znašala 239,9.

Nemška vlada je odločitev o omilitvi potovalnih pravil za tiste države, ki jih je pred tedni dodala na poseben seznam zaradi pojava različice omikron, sprejela v ponedeljek zvečer. Odločitev velja za Veliko Britanijo, Južno Afriko, Namibijo, Zimbabve, Lesoto, Esvatini, Bocvano, Malavi in Mozambik.

Potniki, ki so prišli v Nemčijo iz teh držav so morali do danes ob prihodu v obvezno dvotedensko karanteno, ne glede na status cepljenja in brez možnosti skrajšanja karantene ob morebitnem negativnem testu na okužbo. Velika Britanija in osem afriških držav je sedaj na nemškem seznamu območij z visokim tveganjem.

Epidemiloške razmere se sicer v Nemčiji slabšajo. Od 30. decembra se sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom povečuje iz dneva v dan. V mesecu decembru se je ta skoraj dosledno zmanjševala.

Od začetka pandemije so v državi uradno potrdili 7.238.408 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 112.579 covidnih bolnikov.