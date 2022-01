Za goste iz Denverja je 11 minut igral tudi drugi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in ob dveh podajah ostal brez točke, je pa moral zaradi poškodbe predčasno zapustiti parket. V zadnji minuti tretje četrtine so ga odnesli v slačilnico zaradi zvina gležnja.

Njegov srbski soigralec Nikola Jokić, ki je tudi letos eden glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, je v 35 minutah zbral 27 točk, 16 skokov in tri podaje.

»Celotno tekmo smo precej solidno odigrali, posebej dobra je bila nocoj naša obramba. Veliko smo se gibali po igrišču, stopili smo skupaj in bili dovolj agresivni,« je dejal Dončić. Imel je prepričljivo najboljši statistični učinek na tekmi (+25), v napadu sta mu nudila dostojno pomoč Dwight Powell in Reggie Bullock, oba sta prispevala 15 točk.

Dallas v tej sezoni proti tekmecem za končnico iz Denverja vodi v medsebojnih dvobojih z 2:1. Tokrat je igral brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki je moral v ponedeljek v izolacijo zaradi zdravstvenih protokolov covida-19. Ti so bili razlog, da je Dončić manjkal na petih tekmah, pred tem pa je pet tekem v nizu izpustil še zaradi poškodbe.

Brez Porzingisa so se Nuggets slabo odrezali pod obročem, Denver je skok dobil kar s 47:28, iz drugih akcij pa so gostje dosegli 12, domači pa le dve točki. A so Nuggets po izgubljenih žogah prejeli 28, dali pa 14 točk. Po izenačenem prvem delu uvodne četrtine je ves čas vodil Dallas in si zmago dokončno priboril v zadnjem delu, ki ga je dobil s 34:26.

Denver je ostal peti na lestvici lige in je po odstotkih zmag in porazov izenačen z Dallasom (51,4), tesno za obema sta s polovičnim izkupičkom moštvi iz Los Angelesa Clippers, ki so doma izgubili proti Minnesoti Timberwolves s 104:122, in Lakers.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo pred dvobojem z Golden State Warriors, ta čas vodilno ekipo lige, pripravili slovesen dogodek. Pod strop dvorane bodo potegnili dres s število 41, ki ga poslej ne bo nosil nihče. V njem je tekmoval nemški zvezdnik Dirk Nowitzki, ki je pred tremi leti končal športno pot po 21 sezonah v NBA, vse je odigral za Dallas in z njim leta 2011 osvojil tudi edini naslov prvaka v zgodovini kluba. Dončić velja za njegovega naslednika.

Golden State Warriors so sicer premagali Miami Heat s 115:108 in se utrdili na prvem mestu lige. Rezervist Jordan Poole se je izkazal z 32 točkami in je nadoknadil strelski izostanek zvezdnika Stephena Curryja, ki je ob desetih podajah zmogel le devet točk.

Drugi v ligi je tokrat prosti Phoenix, tretji pa so košarkarji Utah Jazz, ki so v New Orleans s 115:104 premagali Pelicans. Na četrtem mestu je najboljša ekipa vzhodnega dela Chicago Bulls po tesni zmagi s 102:98 nad Orlandom Magic, najslabšo ekipo lige.

Za Chicagom so drugi na vzhodnem delu Brooklyn Nets, četudi so doma izgubili z Memphis Grizzlies s 104:118, tretji pa branilci naslova, igralci Milwaukee Bucks. Za slednje je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo zbral 31 točk, 10 skokov in sedem podaj, a so Detroit Pistons, predzadnji v ligi, zmagali v gosteh s 115:106. Pri zmagovalcih je Saddiq Bey s 34 točkami dosegel rekord kariere.