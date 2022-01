Že več kot mesec dni na spletu poteka peticija z naslovom Žensko v Kvirinal, ki poziva 1009 elektorjev, naj prvič izvolijo predsednico Italije. Elektorji, ki bodo čez približno dva tedna glasovali na predsedniških volitvah, so poslanci v predstavniški zbornici (630), senatorji (321) in predstavniki regij (58). V peticiji, ki jo podpirajo številni znani italijanski intelektualci in umetniki, med drugim piše: »Kmalu boste volili predsednika republike in verjamemo, da je prišel čas za bistveno upoštevanje enakopravnosti spolov, ki jo podpirajo demokratične in napredne sile naše države. Skratka, čas je, da izvolite žensko.« Peticija ne predlaga konkretnih imen, a poudarja, da so »mnoge ženske na svojih javnih položajih in funkcijah spoštovane, cenjene, zaupanja in občudovanja vredne« ter zato dovolj sposobne za položaj predsednice države.

Že dolgo ne tako pomembne volitve predsednika Običajno so predsedniške volitve v Italiji manj pomembne, ker predsednik nima velikih pristojnosti. Tokrat pa jih vsi v Italiji in tudi mnogi v EU napeto spremljajo. Potem ko se je 80-letni predsednik Sergio Mattarella odpovedal še enemu sedemletnemu mandatu, naj bi bil namreč resen kandidat za njegovega naslednika aktualni 74-letni premier Mario Draghi, nekdanji predsednik Evropske centralne banke in rešitelj evra. A če Draghi ne bi več vodil vlade, bi finančni trgi izgubili zaupanje v Italijo, kar bi bilo slabo za vse evrsko območje. Sploh pa bi se brez njegove avtoritete težko obdržala sedanja vlada narodne enotnosti, v kateri sodelujejo vse parlamentarne stranke razen skrajno desnih Bratov Italije. Prav slednjim skupaj z desničarji iz Lige Mattea Salvinija kaže na zmago, če bi bile predčasne volitve, kar bi Italijo potisnilo v novo obdobje nestabilnosti. Italija pa ravno zdaj, ko prejema od EU 200 milijard evrov v okviru programa za gospodarsko okrevanje, politično stabilnost potrebuje. Prvič so tako predsedniške volitve gospodarsko pomembne, tudi zato, ker bi naša soseda zdaj lahko zapravila zlato priložnost, da se s sposobnim premierjem in njegovimi reformami izkoplje iz 20-letne gospodarske stagnacije. Tudi zato bi nekateri radi videli, da Italija dobi prvo predsednico.