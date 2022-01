Na preizkušnjo pred volilci se letos podaja kar nekaj izpostavljenih evropskih in svetovnih voditeljev, med njimi predsedniki Francije, Brazilije, Srbije in Filipinov ter premier Madžarske, poseben izziv znajo (znova) predstavljati volitve v Bosni in Hercegovini. Spodaj kronološko naštevamo nekaj volilnih tekem, ki bodo pri nas oziroma v svetu predvidoma pritegnile več pozornosti.

Portugalska (30. januar) Pet let je socialistični premier Antonio Costa vodil manjšinsko vlado, ki se je zanašala na podporo tako levice kot desnice. Prejšnji mesec pa je vlada padla, ker so z leve in desne nasprotovali predlogu proračuna. Država se tako odpravlja na predčasne volitve (redne bi bile prihodnje leto), ki pa po ocenah analitikov ne bodo prinesle več stabilnosti v politični prostor. Po zadnjih anketah je Costovim socialistom podpora padla za dve odstotni točki na 38 odstotkov, opozicijski socialdemokrati so se po zamenjavi vodstva okrepili za pet odstotnih točk in imajo 31-odstotno podporo.

Srbija (3. april) Srbi bodo volili predsednika države in 250-članski parlament. Opozicija, ki je prejšnje volitve povečini bojkotirala, se je povezala v bloke. Največjega sestavlja devet strank, ki napovedujejo skupna kandidata za predsednika in beograjskega župana, nosilka njihove liste za parlamentarne volitve pa je Marinka Tepić iz Stranke svobode in pravičnosti. Skupni nastop so napovedali še zeleno-levi blok in ter trije na desnem polu. Predsednik Aleksandar Vučić še ni potrdil, ali se bo potegoval za drugi in zadnji petletni mandat, se pa to pričakuje.

Francija (10. april) Po lanskih nemških volitvah se letos na predsedniške in parlamentarne odpravlja še drugi del evropskega vlaka. Predsednik Emmanuel Macron, ki uradno še ni oznanil kandidature, se bo po napovedih za drugi mandat potegoval predvsem proti skrajnima desničarjema Marine Le Pen in Ericu Zemmourju ter desnosredinski republikanki Valérie Pécresse. Po predsedniških volitvah bodo junija potekale parlamentarne v dveh krogih. Najmočnejša stranka v aktualnem sklicu parlamenta je Macronova LREM.

Madžarska (april ali maj) Opozicija pri naših vzhodnih sosedih se nadeja, da bo po enajstih letih končala vladavino stranke Fidesz premierja Viktorja Orbana in državo usmerila stran od iliberalizma v demokratične vode. Jeseni je pisana koalicija levih in desnih strank za svojega premierskega kandidata izvolila konservativca Petra Markija Zaya, župana mesta Hódmezővásárhely v bližini tromeje s Srbijo in Romunijo, dober mesec pozneje pa so se odločili, da na volitvah nastopijo s skupno listo, ki zaenkrat še nima imena. Skupni dogovor opozicije je prinesel resne možnosti za politični preobrat. Opozicija in vladajoči Fidesz sta po javnomnenjskih raziskavah namreč ta čas precej izenačena.

Filipini (9. maj) Splošne volitve v tej državi jugovzhodne Azije bodo največ globalne pozornosti pritegnile zaradi vprašanja, kdo bo na položaju predsednika države, ki je omejen na en šestletni mandat, nasledil kontroverznega Rodriga Duterteja, najbolj znanega po nasilni vojni proti mamilom. Ankete kažejo, da lahko že v prvem krogu zmaga sin nekdanjega diktatorja Ferdinanda Marcosa in njegove razvpite soproge Imelde, senator Ferdinand Marcos mlajši z vzdevkom Bongbong.

BiH (2. oktober) Na splošnih volitvah bodo izbirali tričlansko predsedstvo, parlament ter oblasti obeh entitet in kantonov. HDZ BiH in SNSD srbskega člana predsedstva Milorada Dodika govorita o mogočem bojkotu volitev. Prva zahteva reformo volilne zakonodaje, tako da Bošnjaki s svojimi glasovi ne bi mogli odločilno vplivati na izvolitev hrvaškega člana predsedstva, kot se je zgodilo leta 2018 z Željkom Komšićem. SNSD pa se spogleduje z odcepljanjem. Šefik Džaferović se ne bo vnovič potegoval za bošnjaškega člana predsedstva.

Brazilija (2. oktober) Največja latinskoameriška država bo v začetku oktobra volila predsednika, člane kongresa, guvernerje zveznih dežel in tamkajšnje parlamentarce. Tudi v Braziliji se utegne zgoditi politični obrat, stran od trumpistične politike aktualnega predsednika Jaira Bolsonara, ki je po slabi gospodarski politiki in katastrofalnem upravljanju pandemije dobil resnega protikandidata. Po odpravi kazni zaradi korupcije se bo za položaj namreč vnovič potegoval nekdanji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010). Ta v javnomnenjskih raziskavah že krepko vodi pred Bolsonarom (za 27 odstotnih točk), volilcem pa obljublja, da bo Brazilijo popeljal nazaj med regionalne in svetovne sile.

ZDA (8. november) V ZDA vsaki dve leti izbirajo vseh 435 poslancev predstavniškega doma in tretjino od stotih senatorjev. Stranka, ki zaseda Belo hišo, na vmesnih volitvah, kot se jim reče, ker so sredi predsedniškega mandata, običajno izgubi sedeže. To je zdaj demokratska, ki ima v obeh domovih tesno večino (v predstavniškem domu štiri sedeže, v senatu pa le glas predsedujoče). Če večino izgubijo samo v enem, bo predsedniku Joeju Bidnu še težje doseči potrditev kakšne pomembnejše zakonodaje. Volitve bodo tudi nakazale, koliko politične moči ima bivši republikanski predsednik Donald Trump.

Avstrija (november) Izteče se šestletni mandat predsedniku Alexandru Van der Bellnu, ki je leta 2016 v drugem krogu premagal kandidata desnice Norberta Hofferja. Kdo vse se bo letos podal v predsedniško volilno tekmo, še ni jasno. Van der Bellen se lahko za položaj poteguje še enkrat, svoje kandidature pa še ni oznanil. Glavne stranke tudi še niso pojasnile, ali se bodo v volilno tekmo podale s svojimi kandidati. O njih razmišljajo v vladajoči ljudski stranki in pri opozicijskih socialdemokratih, a veliko je odvisno prav od odločitve Van der Bellna.