Jesenske nedelje rezervirajte za obiske volišč

Zaradi supervolilnega leta, v katerem bodo na dnevnem redu volitve v državni zbor in v občinske svete ter volitve županov in predsednika republike, se lahko zgodi, da se bodo volilci kar petkrat odpravili na volišča. Pred dvajsetimi leti so omogočili izvedbo lokalnih in predsedniških volitev na isti dan, letos se to verjetno ne bo zgodilo.