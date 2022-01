Z ene najbolj znanih fotografij 90. let prejšnjega stoletja v občudovalca strmi deklica s skodranimi svetlimi lasmi, smaragdno zelenimi očmi in svetleče rdečimi ustnicami. Glavo ji krasi venček iz belega cvetja, barvno usklajen z obleko. Kdor je takrat znal brati in se je vsaj malo zanimal za dogajanje po svetu – ne glede na to, na katerem koncu sveta je živel – še danes ve, da je deklica JonBenet Ramsey. Po njenem umoru 26. decembra 1996 so fotografije zakrožile po vseh medijih v ZDA in tudi po svetu, podobno je še danes, četrt stoletja pozneje. Policija ni primera nikoli rešila, pravzaprav ni prišla niti blizu tega. To pa ne pomeni, da so morilca nehali iskati. »Zahvaljujoč velikemu napredku na področju tehnologije nam je v zadnjih letih uspelo izločiti številne osumljence,« so pred nekaj dnevi sporočili s policijske postaje v Boulderju v Koloradu, kjer se je zločin zgodil. Preiskovalci in policisti so po njeni nasilni smrti preverili več kot 21.000 namigov, v 19 zveznih državah opravili pogovore z več kot tisoč ljudmi in procesirali dodatnih 1500 dokazov. Analizirali so tudi več kot tisoč vzorcev DNK, a ujemanja z biološkimi sledmi moškega, najdenimi na kraju zločina, še niso potrdili.

Med osumljenimi tudi starši in brat JonBenet Ramsey je bila umorjena v domači hiši, preden je njen oče v kleti našel truplo, pa je policija primer obravnavala kot ugrabitev. Mama Patsy je namreč našla zahtevo za odkupnino v znesku 118.000 dolarjev, za deklico pa se je izgubila vsaka sled. Policija je že od samega začetka delala hude napake: kraja zločina niso primerno zavarovali, po hiši se je sprehajalo (in jo celo čistilo!) ogromno ljudi, oče John se je ne samo dotikal trupla, z ust hčere odtrgal lepilni trak in prerezal vrv, s katero je bila zvezana, temveč jo je celo odnesel v pritličje. Koliko dokazov je bilo uničenih v prvih urah po odkritju zločina, ne bo nikoli zares znano. Več mesecev pozneje je obdukcija pokazala, da je bila JonBenet zadušena oziroma zadavljena, zaradi udarca po glavi je imela počeno lobanjo, bila je tudi spolno napadena. Med glavnimi osumljenci so se takoj znašli starši in dekličin devetletni brat. »Že tako neznosno trpimo zaradi njene smrti. A ko te nato še obtožijo tako nagnusnega zločina, sploh ne moreš zares dojeti, kaj se dogaja,« je mama Patsy leto dni po hčerini smrti spregovorila za CNN. Družina s policijo zaradi pritiskov ni hotela več sodelovati, preiskovalce pa so kritizirali, da so zaradi osredotočenosti na družino spregledali morebitne druge osumljence. Javno so se jim opravičili šele leta 2008, ko je analiza DNK s spodnjih hlačk male JonBenet pokazala, da se ne sklada ne z očetovim ne bratovim. Na kraju zločina je bila torej tretja oseba.