Zakaj se te dni kvarijo žičniške naprave

Ker se ukrepi za zajezitev epidemije covida zaradi razmer tudi v sosednjih državah hitro spreminjajo, je večina slovenskih smučarjev praznike in šolske počitnice preživela na domačih smučiščih. Temu primerna je bila gneča pred blagajnami za nakup smučarske vozovnice. Težave z okvaro žičnice so imeli na Krvavcu in v Kranjski Gori.