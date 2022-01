Osem praznikov namreč pade na delovni dan, začenši z 8. februarjem, ki bo torek. Idealna kombinacija sta 27. april in 2. maj – prvi je sreda, drugi ponedeljek, tako da se obetajo dolge prvomajske počitnice. Tudi krompirjeve počitnice bodo terjale le tri dni dopusta, saj sta 31. oktober in 1. november ponedeljek in torek. Ugoden je tudi scenarij za božično-novoletne praznike – dva prosta ponedeljka.

Torej ni stranke, ki bi lahko državljane s svojimi predvolilnimi obljubami razveselila bolj kot koledar leta 2022.