Recenzija filma Don’t Look Up – Želim, da vas zagrabi panika

McKayjev Don't Look Up, v katerem igrata Leonardo DiCaprio in Jennifer Lawrence, je film o tem, kako se človeštvo (ne) sooča z okoljsko krizo. O tem, kako katastrofalne napovedi znanstvenikov ne dopuščajo dvoma, po drugi strani pa je dvomov v družbi vse več.