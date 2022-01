Metka Dariš, direktorica Kinodvora : Ljubljani in vsem nam v letu 2022 ne želim normalizacije, če to pomeni, da bo vse tako, kot je bilo pred pandemijo koronavirusa. Zakaj si ne bi želeli, da izkušnje in pridobljena spoznanja izkoristimo za uvedbo sprememb, ki so potrebne, da bomo boljši in strpnejši, bolj razumevajoči in vključujoči ter spoštljivi do vseh, s katerimi si delimo mesto, in do vsega, kar nas obdaja. Želim, da bi ljubljanski mestni kino svojim obiskovalcem pomagal ustvariti veliko filmskih spominov. Ljubljani želim, da tudi v letu, ki se začenja, ostaja mesto kulture in umetnosti. 2022 bo tudi leto priprav na stoletnico kina na Kolodvorski in na razširitev z mestnim minipleksom, s katerim bo Ljubljana dobila filmsko srečevališče za vse generacije. (Foto: Tomaž Skale)