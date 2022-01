Španski umetnik Salvador Dali se je prvikrat in tudi edinkrat s svoji idolom, slovitim psihoanalitikom Sigmundom Freudom srečal 19. julija 1938 v Londonu. Vendar so Dalijeva velika pričakovanja ostala neizpolnjena. Njegova ambiciozna želja, da bi Freud priznal njegovo paranoično-kritično metodo z znanstvenega vidika, se ni uresničila. Pozneje je bil ustanovitelj psihoanalize bolj navdušen, kot je pričakoval, in se je nagibal k ponovnemu razmisleku o svojem dotlej distanciranem odnosu do nadrealizma.

Kot piše na spletni strani muzeja, je bilo za mladega umetnika branje Razlage sanj eno najpomembnejših odkritij v njegovem življenju. V Freudovih spisih je našel ključ do skritih strahov, želja in obsesij, ki so ga spremljali od otroštva. Pod tem vplivom je od leta 1926 raziskoval poetiko nadrealizma in razvil nov vizualni jezik, zaradi katerega je njegovo delo še danes edinstveno.

Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil tako imenovano paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izreden risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Ukvarjal se je tudi s hepeningi, sodeloval je pri snemanju filmov, na primer Andaluzijskem psu in Zlati dobi Luisa Bunuela. Med njegovimi najbolj znanimi deli je tudi ciklus ilustracij z motivi Dantejeve Božanske komedije.

Poleg Dalijevega srečanja s Freudom se razstava osredotoča tudi na druga pomembna umetnikova srečanja, na primer s pesnikom Federicom Garcio Lorco in filmskim ustvarjalcem Luisom Bunuelom v Madridu, še piše na spletni strani muzeja.

Razstava bo na ogled od 28. januarja do 29. maja 2022. sta