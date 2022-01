Smučanje, kot je nekdaj bilo

Nedeljska ustavitev gondole na Krvavec ni nekaj posebnega. Tudi žičnice se kvarijo. Ker gre za strogo regulirano dejavnost, kjer mora biti varnost na prvem mestu, se zaustavijo že ob najmanjši okvari. Pa vendar je krvavška ustavitev simptom veliko hujše bolezni slovenskih smučarskih centrov. En sam podatek je dovolj zgovoren: povprečna starost slovenskih žičnic je 30 let! Novih naprav se ne gradi, obljube in načrti pa na vrh hriba ne pripeljejo veliko smučarjev. Na Kopah so novo sedežnico postavili pred več kot desetimi leti. Potem pa nobene več. Majhne vlečnice v resnem žičničarstvu ne štejejo.