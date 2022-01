Nepreslišano: Dušan Olaj, direktor in lastnik podjetja Duol

Zastavljeni načrt dodane vrednosti na zaposlenega ni realen, razlogov za to pa nikakor ne pripisujem zgolj pandemiji, ampak predvsem popolni odsotnosti konkretne gospodarske politike. Sedem izgubljenih konjunkturnih let, bi ocenil gospodarsko politiko, ki to ni bila in ni. Bolj vandrovanje kot politika. Nekaj akviziterskih akcij privabljanja tujih investicij z bogato donacijo države in brez konkretnega uspeha, nekaj poskusov preoblikovanja državnih holdingov brez uspeha, deljenje proračunskega denarja za programe, katerih uspeha ne meri nihče, in tistim, ki tak denar znajo dobiti, ne pa tistim, ki ga potrebujejo. In predvsem povsem spregledano bistvo, kako ustvarjati dodano vrednost. Z deljenjem proračunskih sredstev zanesljivo ne.