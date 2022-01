Zgodovina viadukta na odsluženih tirih

Ob koncu še zadnjih del v tematskem parku o borovniškem viaduktu so pri stebru viadukta postavili devet informacijskih tabel. Na odsluženih železniških tirih, ki so jih darovale Slovenske železnice, so namestili besedila in slike, ki predstavljajo zgodovino borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do končne porušitve in gradnje nove proge.