V torek bo v Prekmurju in delu Štajerske še nekaj sonca, drugod bo oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pogosteje na Primorskem in Notranjskem. Pihal bo jugozahodnik, najmočnejši bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bodo padavine okrepile in od severa zajele vso državo. Meja sneženja se bo popoldne in zvečer v notranjosti spustila do nižin. Od severovzhoda bo prehodno zapihal okrepljen severni in severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru zmerna do močna burja. V noči na četrtek bodo padavine ponehale. V četrtek čez dan se bo postopno razjasnilo, burja bo slabela.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope vztraja anticiklon, severneje pa je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. V višinah nad Evropo pihal močan zahodni veter. Nad naše kraje od zahoda doteka vse bolj vlažen in v višinah hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo v sosednjih krajih Madžarske ter v vzhodni Avstriji sprva še sončno. Drugod bo oblačno, ponekod v Gorskem Kotarju in v hribih severovzhodne Italije bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.