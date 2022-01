Nadzorni svet SID banke je novo upravo imenoval avgusta, pri tem pa se je po 15 letih odločil za menjavo na čelu finančne ustanove. Po takratnem sklepu naj bi z novim letom vajeti za en mesec najprej prevzel Ogris-Martič, nato pa bi funkcijo predsednika uprave 1. februarja prevzel Dolinar. Ogris Martič bi medtem skupaj s Stanko Šarc Majdič ostal član uprave.

A zdaj je prišlo do spremembe, saj je Dolinar vodenje prevzel že z začetkom leta, Ogris-Martiča pa v SID banko ne bo. Kot so naknadno pojasnili v SID banki, je umaknil svojo kandidaturo za člana uprave še pred nastopom mandata. Nadzorni svet bo zato pristopil k izvedbi postopkov za dopolnitev uprave s tretjim članom.

Tako Dolinar kot Ogris-Martič sta sicer v zadnjih letih delovala v Sberbank banki, ki jo bo po izpolnitvi odložnih pogojev prevzela Gorenjska banka v lasti srbske AIK banke. Ta bo medtem skupaj s krovno družbo holdinga v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića prevzela podružnice Sberbank v regiji.

Poleg Sberbank banke je bil Dolinar, ki ima 19 let izkušenj v bančništvu, v preteklosti med drugim tudi član uprave Unicredit banke Slovenija. V preteklih vodstvenih funkcijah je bil pristojen za upravljanje s tveganji, poslovanje s prebivalstvom in z malimi podjetji ter za informacijsko tehnologijo.

Šarc Majdičeva medtem v finančnem sektorju deluje 15 let, od tega 12 let v bančništvu, so spomnili v SID banki. Nazadnje je bila izvršna direktorica za področje tveganj v Gorenjski banki, pred tem pa v mednarodnih bančnih skupinah Sparkasse in Hypo Alpe Adria.