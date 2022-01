Decembrski prihodki državnega proračuna so za 14,7 odstotka višji kot decembra 2019, glede na december 2020 pa so narasli za kar 51,1 odstotka. Ob tem smo decembra 2021 zabeležili za 176,2 milijona evrov prihodkov iz EU, kar je največ od decembra 2019. Zabeležili pa smo tudi rekordnih 1,67 milijarde evrov odhodkov, od tega 354,8 milijona evrov za investicije in investicijske transfere.

Dopolnjena preliminarna realizacija za celotno lansko leto kaže, da bo primanjkljaj v letu 2021 dosegel 3,1 milijarde evrov oziroma 6,14 odstotka BDP. Primanjkljaj je tako manjši, kot je bilo določeno z jesenskim odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja države; tedaj je bil predviden primanjkljaj v višini 7,86 odstotka BDP.

Po preliminarni realizaciji so prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11,17 milijarde evrov, kar je za 450 milijonov več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za to leto. Glede odhodkov preliminarna realizacija kaže, da smo jih lani realizirali za 14,26 milijarde evrov, kar je 720 milijonov evrov manj, kot je dovoljeno z odlokom.

Izdatki za investicije v letu 2021 znašajo 1,24 milijarde evrov, kar je za 32 odstotkov več kot v letu 2019 in za 36 odstotkov več kot v letu 2020.

Dolg države, izražen v odstotku BDP, je ob koncu leta po ocenah znašal 77,5 odstotka, kar je 2,3 odstotne točke nižje kot leta 2020, ko je znašal 79,8 odstotka BDP.