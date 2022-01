Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki ga je DZ sprejel 27. decembra, med drugim določa izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem in nekaterim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, bo zavod izplačal v treh različnih višinah: prejemnikom pokojnin oziroma nadomestil v višini do 523 evrov v višini 300 evrov, prejemnikom pokojnin oz. nadomestil v višini od 523,01 do 628 evrov v višini 230 evrov, prejemnikom pokojnin oziroma nadomestil v višini od 628,01 do 732 evrov pa v višini 130 evrov.

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic, so dodatno pojasnili na zavodu. Prav tako ga bodo prejeli tisti, ki so bili upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, dodatek ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka januarja lani po sedmem protikoronskem zakonu. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka.

Dodatek bo lahko razdeljen med družinske člane Znesek pripadajočega solidarnostnega dodatka za upokojence bo lahko ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek. V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, če so ti upokojenci zavodu posredovali dokazilo o višini teh prejemkov. Do solidarnostnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Ti upravičenci morajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka zavodu posredovati najkasneje do 31. marca. Uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo zavod solidarnostni dodatek izplačal v sorazmernem delu, odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, če vsota preračunanega zneska nadomestila na polni delovni čas in morebitnih drugih prejemkov, ki jih izplačuje zavod, ne presega 732 evrov.