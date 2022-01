Po dnevu premora se je 70. novoletna turneja nadaljevala s kvalifikacijami v Innsbrucku. Od slovenske šesterice se je pet orlov uspelo prebiti na jutrišnjo tekmo.

V spremenljivih razmerah je znova svojo moč pokazal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je kljub vetru v hrbet (večina skakalcev ga ni imelo) skočil 126,5m in je dobil današnje kvalifikacije, v zadovoljstvo pa še 3200 švicarskih frankov. V slovenski reprezentanci ne popušča Lovro Kos, ki drži visoko tretje mesto v skupnem seštevku turneje. Danes je s 130m celo najdaljšo daljavo kvalifikacij, a je imel nekaj težav pri doskoku, dobil pa je tudi nekaj odbitka za ugoden veter. Vse skupaj ga je poneslo do 5. mesta. »Imel sem srečo z vetrom, ampak tako to je v skokih,« je na hitro pokomentiral svoj nastop nov slovenski up smučarskih skokov.

Dobro formo iz skoka v skok potrjuje tudi Timi Zajc, ki je bil uspešen že na treningih, v kvalifikacijah pa je s 125,5m zasedel 14. mesto. Med nosilci v paru bo tudi Anže Lanišek, ki se je odločil nastopiti s starim Slatnerjevim okovjem. V težkih razmerah je skočil 118,5m in je bil deveti. Nekaj težav je imel Peter Prevc, ki se je na tekmo prebil kot 47., žal pa je izpadel Žiga Jelar.

Novo veliko razočaranje je doživel branilec zlatega orla, ki že dolgo ni več v igri, da naslov ubrani, Poljak Kamil Stoch, ki je izpadel v kvalifikacijah.