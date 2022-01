Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so na dan 30. decembra lani dopolnile 65 let, so nosilci oziroma člani kmetije ter niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence po tem zakonu, so pojasnili na ministrstvu. Pogoj je tudi, da v letu 2021 niso imeli več kot 591,20 evra obdavčljivih mesečnih dohodkov, so dodali.

Solidarnostni dodatek za kmete je v zakonu določen v višini 150 evrov. Vloga z navodili o pridobitvi enkratnega solidarnostnega dodatka je na voljo na spletni strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novi interventni zakon za omilitev posledic covida-19 je DZ sprejel 27. decembra. Poleg novih solidarnostnih dodatkov, med drugim tudi za upokojence, je v njem med drugim zapisano še povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19, podaljšanje turističnih bonov in povračilo stroškov hitrih testov podjetjem. Ukrepi so skupaj vredni 280 milijonov evrov.