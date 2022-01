Po podatkih, ki jih je Agencija RS za okolje (Arso) objavila na Twitterju, so minuli praznični konec tedna v Iskrbi pri Kočevju namerili 18,1 stopinje Celzija, v vasi Krn nad Kobaridom 17,9 stopinje, v Škocjanu pri Divači 17,3 in v Novi vasi na Blokah 16,4 stopinje Celzija.

Minuli konec tedna je bil predvsem v znamenju močnega temperaturnega obrata, je pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. V višinah je bil zrak suh in zelo topel. Najtoplejši zrak je bil na nadmorski višini med 1000 in 1300 metri, medtem ko je po nižinah ponekod večji del dneva vztrajal hladen zrak, tudi tam, kjer se je megla razkrojila, se ni povsod segrelo.

Najprej bo začelo snežiti v Gornjesavski dolini

Meteorološka napoved kaže, da bodo naši kraji danes in v torek pod vplivom predfrontalnega jugozahodnika. V torek bo v zahodni polovici Slovenije že nekaj padavin, predvsem na Primorskem in Notranjskem, na vzhodu pa bo danes sončno, v torek pa zmerno do pretežno oblačno. V torek bo tudi precej vetrovno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V sredo bo Slovenijo prešla hladna fronta s prodorom občutno hladnejšega zraka, kratek čas bo tudi vetrovno, na Primorskem bo kratek čas pihala burja. Padavine se bodo v sredo dopoldne pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji, popoldne pa bodo zajele vso državo.

Meja sneženja se bo popoldne spuščala, v glavnem skoraj povsod do nižin, razen na Primorskem. Najprej bo začelo snežiti v Gornjesavski dolini, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega, drugod bo snega manj, do pet centimetrov, je povedal Velkavrh.

Padavine bodo v noči na četrtek ponehale, v četrtek se bo delno razjasnilo, v nadaljevanju tedna pa bodo temperature bolj primerne letnemu času, kar pomeni, da bo ponoči nekaj stopinj pod ničlo, čez dan pa bo do pet stopinj. Za zdaj kaže, da bo nato po sredi vreme suho.