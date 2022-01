Kot je danes objavil Ifo, se je delež zaposlenih, ki delajo od doma, decembra povečal v vseh dejavnostih. V storitvah je porasel s 33,4 na 38,2 odstotka, v trgovini na debelo s 15,8 na 20,8 odstotka, v proizvodnji s 16,4 na 19,7 odstotka, v trgovini na drobno s 5,3 na 6,6 odstotka in v gradbeništvu s 5,0 na 8,5 odstotka.

"Očitno vsa podjetja ne upoštevajo obveze dela na daljavo, ki je bila znova uveljavljena konec novembra," je dejal Jean-Victor Alipour iz Ifa.

Delež zaposlenih, ki delajo od doma, je kljub decembrskemu zvišanju še okoli štiri odstotne točke pod vrhom marca 2021, ko je znašal 31,7 odstotka.

Vrh so po navedbah Alipourja decembra presegli le na televizijskih in radijskih postajah ter v telekomunikacijah, kjer je od doma delalo 63 in 65 odstotkov zaposlenih.