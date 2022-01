Italijani zaradi omikrona množično v karanteni, država v težavah

V Italiji število okužb s koronavirusno različico omikron skokovito narašča in bi lahko celo odločilno zaznamovalo prihajajoče volitve novega predsednika ali predsednice države. Že sedaj je ogroženo delovanje številnih javnih služb in gospodarstva, saj je v karanteni kar 2,5 milijona Italijanov. Kot danes ob navajanju strokovnjakov poroča rimski dnevnik La Repubblica, bi lahko četrti val pandemije, ki ga poganja omikron, številnim poslancem preprečil glasovanje o novem predsedniku države in s tem morda celo pomembno vplival na izid bližajočih volitev. Pozitivnih na novi koronavirus je bilo doslej okoli 40 poslancev, do konca meseca bi jih lahko bilo več kot sto.