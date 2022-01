Kane Tanaka, ki ima rada gazirane pijače in čokolado, je obletnico obeležila skupaj z osebjem v domu za starejše, v katerem živi, v prefekturi Fukuoka na jugozahodu Japonske, poročanje japonskih medijev povzema britanski Guardian.

Rodila se je leta 1903 - ko sta brata Wright opravila prvi motorni polet in se je odvil prvi Tour de France - in doživela že pet cesarskih vladavin. Njen trenutni cilj je dočakati 120. rojstni dan, navedbe družinskih članov na spletu povzema japonski časnik The Japan Times.

Tanako je Guinnessova knjiga rekordov za najstarejšega živečega človeka priznala marca 2019, ko je bila stara 116 let. Ko je bila stara 117 let in 261 dni, je dosegla tudi japonski rekord v starosti.

Tanaka, sedma od devetih bratov in sester, se je poročila, ko je bila stara 19 let. Ko sta se njen mož in sin odšla bojevat v drugo kitajsko-japonsko vojno, ki se je začela leta 1937, je družino vzdrževala z vodenjem restavracije z rezanci.

Za kadarkoli živečega najstarejšega človeka sicer velja Francozinja Jeanne Calment, ki je leta 1997 umrla stara 122 let.