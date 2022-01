Domači so zagrozili le v prvem delu, ko so povedli za šest točk, a je Dallas hitro poravnal in v drugi tretjini ušel na 49:34, te razlike pa gostitelji niso več uspeli izničiti. V tretjem delu so se približali na 63:60, v zadnjem, kjer je prednost Dallasa več ali manj znašala 10 točk in več, pa so se 41 sekund pred koncem prišli na 90:86.

V končnici je nato Nemec Maxi Kleber po podaji Dončića, ki se je vrnil po 10 tekmah in 23 dneh odsotnosti, najprej zadel trojko, zmago gostov iz Teksasa pa je s prostima metoma potrdil Hardaway Jr.

»Bilo je težko. Nazadnje sem igral pet na pet pred štirimi tedni. Čuden občutek, a vesel sem, da sem nazaj. Prsi so me še vedno pekle, a počasi se vračam. Občutek pa še ni pravi. Ko vržem na koš, ne vem, ali bo šla žoga v obroč ali ne. Res je čudno. Imel sem met, ko sem bil prepričan, da bo koš, pa sem zgrešil tudi obroč,« je po zmagi povedal Dončić, ki očitno še ni 100-odstotno nared.

Bolj zadovoljen je bil trener Jason Kidd: »V tridesetih minutah je dosegel skoraj trojni dvojček in opravil je odlično delo. Še vedno pa se trudi dobiti pravi občutek. Je pa lepo razigraval ekipo in odlično skakal. Lepo ga je bilo spet videti na parketu.«

V seriji gostovanj Dončića že danes čaka slovenski obračun z Denverjem in Vlatkom Čanćarjem v Koloradu.

Velja omeniti še tekmo med Bostonom in Orlandom, ki so jo s 116:111 dobili prvi, Jaylen Brown pa je za zmagovalce dosegel kar 50 točk. Vnovič so bili uspešni tudi Los Angeles Lakers, ki so s 108:103 premagali Minnesoto, LeBron James pa je za zmagovalce dosegel 26 točk.