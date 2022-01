Po bledem nastopu v Oberstdorfu, kjer je le Lovro Kos izpolnil pričakovanja s šestim mestom, je slovenska reprezentanca na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchnu delovala tako, kot se spodobi za velesilo. Tekmo je sklenila s štirimi skakalci med najboljšimi petnajstimi: 3. Lovro Kos, 9. Timi Zajc, 14. Anže Lanišek in 15. Cene Prevc, pri katerem so bile bolečine v preponi po padcu v Oberstdorfu še vedno tako hude, da je moral z rokama dvigniti bolečo levo nogo, da si je lahko vstavil zagozdi v čevelj.

Zajca ne zanima, kdo bo osvojil zlatega orla

»Imeli bi še kakšnega več med deset, če Anže in Cene ne bi izgubila veliko točk pri doskoku. Znova imamo močno ekipo z vsaj tremi kandidati za deseterico, ki imajo še rezerve, zato bomo na avstrijskem delu turneje napadli zelo visoke uvrstitve. Konkurenca je zelo izenačena in napake niso dovoljene, kar je tudi prav,« je izpostavil slovenski selektor Robert Hrgota, ki je včerajšnji prosti dan z ekipo izkoristil za trening moči in hitrosti v Garmischu, pozno selitev v Avstrijo, počitek in večerni obisk savne. Na improvizirani tiskovni konferenci kar na ulici pred hotelom v Innsbrucku, kjer so temperature spomladanske, okolica pa zelena in brez snega, se je razgovoril tudi o Lovru Kosu. »Z uspehi dokazuje, da je postal zelo dober tekmovalec, ki zna izkoristiti priložnost. Glede na mlado glavo in navihanost se ne obremenjuje s pritiskom rezultata. Zelo je poslušen, upošteva vsa navodila. Včasih imam občutek, da ne izpusti niti ene črke, ki mu jo povem. Tudi informacije, ki jih vrača, so zelo uporabne. Ne prehiteva dogodkov, kar pa je najpomembnejša stvar na takšni turneji,« je pojasnil Hrgota.

Timi Zajc se je po spodrsljaju v Oberstdorfu, ko je v dežju izpadel v kvalifikacijah, osredotočil na posamezne tekme, na katerih tvega več kot doslej, kar mu je prineslo deveto mesto. »Ker nisem več v boju za zlatega orla, se ne ukvarjam več s tem, kdo ga bo osvojil,« je dejal Timi Zajc. »Všeč mi je, da se na skakalnici znova dobro počutim in se lahko bolj prepustim zračni blazini,« je občutke opisal Anže Lanišek, ki ima znova nasmeh na obrazu. Veseli se tekme v Innsbrucku, kjer je vsako leto pokazal najboljše skoke na turneji in je lani osvojil drugo mesto. Potem ko so slovenski reprezentanci prepovedali uporabo novih vezi od 9. januarja naprej, bo že danes na treningu nastopil s starimi in se nato odločil, s katerimi bo šel v kvalifikacije. »Moja težava je, da mi na tekmi ne uspe tisto, kar delam na treningu,« je bil jedrnat Peter Prevc, ki je presenečen, da je Kos v mesecu dni dozorel v tekmovalca, ki meša štrene najboljšim.