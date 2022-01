Uspešnost alpske smučarske sezone 2021/22 se bo merila po dosežkih na olimpijskih igrah v Pekingu. Vsi opravljeni koraki so le pot do februarskega vrhunca sezone, ki dvigajo ali znižujejo samozavest. Dejanj na poti do cilja je bilo v tej sezoni že veliko. Podrobnejša analiza slovenskih rezultatov v posameznih disciplinah kaže, da slovensko alpsko smučanje ta čas nima niti enega tekmovalca, ki bi nosil startno številko najboljše sedmerice v tehničnih disciplinah ali deseterice v hitrih in bi sodil v najožji krog favoritov za osvojitev olimpijskega odličja. Najbližje temu je Žan Kranjec, ki se je edini v tej sezoni v olimpijski disciplini uvrstil na zmagovalni oder, ko je bil konec oktobra tretji v Söldnu. Andreja Slokar je dosegla zmagoviti prvenec v Lechu, a to v neolimpijski paralelni preizkušnji.

Napovedi so v tej sezoni izjemno nehvaležne. Alpsko smučanje se je že tretjo sezono znašlo v primežu koronavirusa, tako kot številne druge športne panoge pa ga je nadležni virus najbolj prizadel v zadnjih tednih. Nevidni sovražnik preži po vsem svetu na vsakem koraku, okužbe so del vsakdana tekmovalcev in najožjih spremljevalcev. To so občutili številni najboljši posamezniki, če omenimo le Mikaelo Shiffrin in Laro Gut - Behrami. Ali sta si Američanka in Švicarka z decembrsko okužbo vsaj zagotovili mirnejši pogled proti Pekingu, bo pokazal čas. Dejstvo je, da pred virusom v tej sezoni ni varen nihče ter da bodo dnevi do bližajočih se olimpijskih iger s čakanjem na rezultate testiranja zelo stresni.

Prvo ime Marco Odermatt Čeprav Mikaela Shiffrin zaradi okužbe na zadnjih tekmah koledarskega leta v Lienzu ni tekmovala, se je v tej sezoni po smrti očeta vrnila v svetovni vrh. Res je, da ima vse večjo konkurenco tako v posameznih disciplinah kot v boju za skupno zmago svetovnega pokala. Toda po drugi strani je z uvrstitvami na in pri vrhu najbolj konstantna. Nekoč je serijsko zmagovala, zdaj je pogosto tudi druga. Tudi v Pekingu bo v igri za osvojitev številnih kolajn, teoretično tudi petih, če se bo odločila za nastop v smuku. Ob bok Američanki v tej sezoni s sijajnimi rezultati sodita Sofia Goggia in Petra Vlhova. Italijanka je serijska zmagovalka tekem v hitrih disciplinah (v tej sezoni jih je zbrala že pet), Slovakinja pa se pod vodstvom novega trenerja Maura Pinija osredotoča na olimpijski nastop. Iz tedna v teden dokazuje, da so koraki na poti do vrhunca sezone pravi. Zadnje v olimpijski sezoni še nista rekli izkušeni velemojstrici, kot sta Lara Gut - Behrami in Tessa Worley. Pri moških Marco Odermatt v tej sezoni ni presenetil, je pa navdušil. Alpsko smučanje v Švicarju dobiva novega zvezdnika, potencialnega naslednika Marcela Hirscherja. Odermatt je tako rekoč nepremagljiv na veleslalomih, sijajen na superveleslalomih, na izjemno zahtevnem terenu v Bormiu pa se je zadnje koledarske dni minulega leta uvrstil še na smukaški zmagovalni oder. Sijajno se je po poškodbi kolena med najboljše na svetu vrnil Aleksander Aamodt Kilde. S partnerico Mikaelo Shiffrin dokazujeta, da sta šampiona, ki ju zanimajo le največji uspehi. Skupaj pišeta uspešno zgodovino. Avstrijci, Švicarji in Italijani v hitrih disciplinah dokazujejo, da so najrazvitejše in najuspešnejše alpske smučarske nacije. Najbolj negotov položaj je za zdaj v slalomu, a bo januar s petimi preizkušnjami (Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel in Schladming) razkril, kdo bo v Peking potoval samozavesten.

Slovenke v vzponu Točkovni zbir slovenske reprezentance v tej sezoni v primerjavi z zadnjim desetletjem, kot je razvidno iz objavljene tabele, kaže, da je slovensko alpsko smučanje v rahlem vzponu. Predvsem pri ženskah. Slovenske alpske smučarke so v prvem koledarskem letu sezone zbrale daleč največ točk (616), če izvzamemo štiri sezone, ko sta blesteli Tina Maze in Ilka Štuhec. Brez Črnjanke so v sezoni 2012/13 preostale Slovenke zbrale le 125 točk (Tina Maze 1059), v sezoni 2013/14 skupaj 150 točk (Tina Maze 442), v sezoni 2014/15 pa 82 točk (Tina Maze 732). Iz povprečja odstopa še sezona 2016/17, ko so Slovenke brez Ilke Štuhec osvojile 261 točk (Mariborčanka 495). V tej sezoni je navdušila Andreja Slokar. Ajdovka se je lani šele sredi sezone prebila iz alpske smučarske anonimnosti. Lani je navdušila na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je bila v slalomu peta, ter se z uspehi na tekmah svetovnega pokala prebila med slalomske prvokategornice. V tej sezoni je presenetljivo dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu in bila četrta na slalomu v Leviju. Povsem na začetku sezone je celo krojila vrh skupnega seštevka svetovnega pokala, v zadnjem času se je rezultatski trend umiril. Za 24-letno Primorko je v tej sezoni tako rekoč vse novo, saj še nikoli ni tekmovala v Leviju, Killingtonu in Lienzu, ki veljajo za klasična prizorišča svetovnega pokala. Ko bo letos hodila po lanski poti, ji bo lažje, saj bo vedela, kaj jo čaka. Sezona se za zdaj ne odvija po načrtih Mete Hrovat in Ilke Štuhec. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku še drži stik s širšim svetovnim vrhom, v superveleslalomu pa deluje nebogljeno ter zbuja pomisleke o smiselnosti nadaljnjega vztrajanja šampionke v mednarodnem merilu in ene najuspešnejših slovenskih alpskih smučark vseh časov. Karakter Mete Hrovat ostaja bojevit, rezultatskega napredka z novim trenerjem Liviem Magonijem pa še ni.