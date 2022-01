Boško Buha, dipl. inž. v vsako četo!

Kolumnist Boris Dežulović je v zadnji številki Objektiva pisal o prizadevanju Slovenske vojske, da bi v svoje vrste pritegnila mularijo, ki meče petarde. Iz njegovega pisanja je mogoče razbrati namige, da je ciljna publika vojske otročad, ki jo zanimajo igrice in lego kocke. Spoštovanega kolega moramo dopolniti. V Sloveniji imamo občudovanja vredno, visoko izobraženo strateško elito, ki je za vojsko idealen kader. S fakultete za strojništvo ljubljanske univerze prihaja ekipa, ki je leta 2019 razvila najboljše brezpilotno letalo z bombami na svetu. Študentsko tekmovanje v ZDA, na katerem so zmagali, sta podprla orožarska velikana Lockheed Martin in Raytheon. To, oprostite, niso lego kocke, ampak absolutno resna orožarska scena, ki je sposobna razdejati vsako državo na svetu. Tisoč civilistov izgine, preden izrečeš »jabolko navdiha« (ki ga je zmagovalnim bombašem podelil predsednik republike Borut Pahor). Uredništvo pričujoče rubrike Slovenski vojski predlaga, naj hitro poišče te fante in jih uvrsti na svoj plačilni seznam. Preden jih kupijo Američani.