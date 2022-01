Podobno kot je v zadnjih dneh leta 2020 ob koncu nemškega predsedovanja Svetu EU za presenečenje med članicami Unije poskrbel doseženi investicijski sporazum EU s Kitajsko, ki je odtlej zamrznjen, je tudi ob koncu lanskega leta iz Bruslja prišla novica, ki je že poskrbela za precej vroče krvi v Nemčiji in Avstriji. Evropska komisija je namreč dobri dve uri pred polnočjo na silvestrovo članicam Unije razposlala predlog pravil taksonomije, po katerih bi se jedrska energija in zemeljski plin za pridobivanje električne energije opredelila kot zelena vira energije. V Avstriji so že napovedali tožbo, če bodo države članice takšen predlog evropske komisije potrdile.

Pogojna ozelenitev spornih virov Tovrsten predlog se je pričakoval že v drugi polovici lanskega decembra, a ga je takrat evropska komisija zaradi razhajanj med državami članicami prestavila. Kateri viri energije bodo poslej opredeljeni kot zeleni, je ključnega pomena, da bi bile nove jedrske in plinske elektrarne upravičene do morebitnih investicij iz sredstev za obnovo evropskega gospodarstva po pandemiji. Prav tako bi se v pričakovani razpravi o spremembah pravil pakta o stabilnosti utegnile investicije v te zelene vire izvzeti iz seštevka zadolženosti posamezne članice. Evropska komisija oznake zeleni vir energije ne predlaga kar za celotno jedrsko in iz zemeljskega plina pridobljeno energijo. Nove jedrske elektrarne s tehnologijo po najnovejših standardih bi takšno oznako lahko dobile le, če bi bila gradbena dovoljenja zanje pridobljena pred letom 2045 ter bi te jedrske elektrarne imele tudi načrt, finančna sredstva in kraj za odlaganje jedrskih odpadkov. Plinske elektrarne bi oznako zeleni vir energije pridobile tudi zgolj, če bi proizvajale električno energijo z manj kot 270 grami izpustov CO2 na kilovatno uro, če bi gradbena dovoljenja dobile pred koncem leta 2030 in bi se obvezale, da bodo do leta 2035 začele za proizvodnjo energije uporabljati zemeljski plin z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida. Da se je zemeljski plin, ki sicer pri proizvodnji električne energije emitira polovico manj izpustov ogljikovega dioksida kot premog, znašel med zelenimi viri energije, se je zgodilo tudi na željo Nemčije. V uradnem Berlinu namreč energent v nasprotju z jedrsko energijo vidijo kot nujen vir pri prehodu v brezogljično družbo.