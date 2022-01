Nepreslišano Spomenka Hribar publicistka

Volitve aprila 2022 bodo odločilne. Zakaj? Zato, ker ko je zelo hudo, kriza, siromaštvo…, se pri ljudeh spontano pojavi težnja po »trdi roki«. »Samo On nas lahko reši«. In On je že tu! Ko pride do te agende, smo »pečeni«, kajti ko bo On, diktator na Oblasti, bo vse storil, da bi Oblast tudi ohranil – in spet se bo porodila težnja po trdi roki… Vzrok povzroči posledico in posledica postane nov vzrok za ta »ringelšpil« v pogubo. Kajti »tviteraški obsedenec«, kar mirno lahko rečemo za osebo, ki v enem dnevu napiše 263 tvitov, ne bo opustil sovražnega razdiranja družbenosti naše družbe. Zavedati se moramo, da se bližamo četrtemu razkolu naše zgodovine. In to povsem brez potrebe! Vse možnosti smo imeli za mirno, spravno življenje, ko smo ustanovili svojo državo. Sobotna priloga Dela